Техноблог

Ученые разработали ИИ, способный предсказать риск развития тысячи болезней

Европейские ученые создали искусственный интеллект, который способен предсказывать появление болезней за много лет до их непосредственного возникновения. Исследование опубликовано в научном журнале Nature. 

Разработка специалистов основывается на личной истории болезни человека. Ученые создали генеративный искусственный интеллект Delphi-2M, который ищет «медицинские события» в истории болезни пациента и анализирует образ его жизни, наличие ожирения, склонность к употреблению алкоголя и курению, пол и возраст. Нейросеть поможет предсказать динамику развития заболеваний и анализировать анонимизированные данные историй болезни других людей.

ИИ-модель Delphi-2M предсказывает вероятность появления более тысячи болезней в зависимости от истории болезни каждого отдельного человека с точностью, сравнимой с существующими моделями, сосредоточенными на одном заболевании, — говорится в труде ученых.

В опыте участвовали ученые из Европейской молекулярно-биологической лаборатории, Немецкого центра исследований рака и Копенгагенского университета.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/343962/
просмотров: 106
