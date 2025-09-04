Китайский ИИ научился монтировать видео и понимать русский язык

Китайская компания Genspark расширила возможности своего ИИ-агента, добавив инструмент для автоматического монтажа видеороликов. Сервис доступен на официальном сайте разработчика, сообщает Genspark.

ИИ способен анализировать видео продолжительностью более 60 минут, а также одновременно обрабатывать несколько трансляций. Это может быть полезно, например, при создании нарезок спортивных матчей, снятых с разных камер. Система автоматически выбирает удачные фрагменты, монтирует их в единый ролик, а также выполняет расшифровку и накладывает субтитры.

Отмечается, что Genspark теперь поддерживает русский язык. В ходе тестирования ИИ по текстовому запросу смог найти и вырезать нужный диалог из 23-минутной записи телепередачи на русском языке. При этом для поиска нужного момента не потребовалось указывать таймкоды.

Модель распространяется по условно-бесплатной схеме. Пользователи получают 100 кредитов в день, чего достаточно для монтажа одного ролика. Стоимость подписки на сервис начинается от $25 в месяц.