WeChat обязал пользователей помечать созданный искусственным интеллектом контент

Крупнейшая китайская социальная сеть WeChat вводит новые правила, обязывающие пользователей маркировать любой контент, созданный с помощью искусственного интеллекта (ИИ), включая видео и публичные публикации. Эти меры направлены на повышение прозрачности распространяемой информации, сообщает издание The Decoder.

Согласно новым предписаниям, при публикации материалов в публичных аккаунтах WeChat пользователи должны будут четко указывать, если видео, изображения или текст сгенерированы ИИ. Кроме того, им предстоит выбрать соответствующую категорию контента из предложенных: официальные, новости, развлечения, личное мнение.

Сама платформа также оставляет за собой право добавлять собственные видимые или невидимые метки к такому контенту, чтобы дополнительно усилить прозрачность информации.

Эти изменения являются ответом на государственное регулирование Китая, касающееся обязательной маркировки ИИ-контента, которое вступило в силу с 1 сентября 2025 года. В случае несоблюдения правил, например, удаления обязательных меток или распространения вводящего в заблуждение контента, пользователи столкнутся с санкциями со стороны WeChat.