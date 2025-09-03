23:50
WeChat обязал пользователей помечать созданный искусственным интеллектом контент

Крупнейшая китайская социальная сеть WeChat вводит новые правила, обязывающие пользователей маркировать любой контент, созданный с помощью искусственного интеллекта (ИИ), включая видео и публичные публикации. Эти меры направлены на повышение прозрачности распространяемой информации, сообщает издание The Decoder.

Согласно новым предписаниям, при публикации материалов в публичных аккаунтах WeChat пользователи должны будут четко указывать, если видео, изображения или текст сгенерированы ИИ. Кроме того, им предстоит выбрать соответствующую категорию контента из предложенных: официальные, новости, развлечения, личное мнение.

Сама платформа также оставляет за собой право добавлять собственные видимые или невидимые метки к такому контенту, чтобы дополнительно усилить прозрачность информации.

Эти изменения являются ответом на государственное регулирование Китая, касающееся обязательной маркировки ИИ-контента, которое вступило в силу с 1 сентября 2025 года. В случае несоблюдения правил, например, удаления обязательных меток или распространения вводящего в заблуждение контента, пользователи столкнутся с санкциями со стороны WeChat.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/341931/
просмотров: 99

