23:46
USD 87.35
EUR 101.48
RUB 1.08
Техноблог

Конкурент Microsoft. Маск создал проект Macrohard для разработки ПО на базе ИИ

В США компания xAI подала заявку на регистрацию товарного знака Macrohard, который станет названием нового подразделения по разработке программного обеспечения на базе искусственного интеллекта. Об этом Илон Маск сообщил на своей странице в соцсети X.

Reuters
Фото Reuters
Он отметил, что Macrohard создается как альтернатива традиционным разработчикам ПО. По его словам, компании, подобные Microsoft, не производят аппаратного обеспечения, а их продукты могут быть полностью заменены ИИ-решениями.

Согласно заявке, Macrohard будет специализироваться на выпуске программных продуктов и облачных сервисов с поддержкой ИИ-агентов, имитирующих человеческое мышление. В перечень направлений также входят решения для генерации речи и текста.

Заявка на регистрацию товарного знака в США была подана 1 августа 2025 года. 

xAI основана 12 июля 2023 года. По словам Илона Маска, цель компании — «понять истинную природу Вселенной». Основу инженерного ядра xAI составляют специалисты из ведущих технологических компаний, таких как OpenAI, Google DeepMind, Google Research, Microsoft Research, Tesla и Twitter.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/341022/
просмотров: 63
Версия для печати
Материалы по теме
AI стал причиной увольнения айтишников в США. Как обстоят дела в Кыргызстане
Очередной полет Starship отменили из-за технических неполадок
Пользователи раскритиковали GPT-5, а OpenAI обещает вернуть GPT⁠-⁠4o за оплату
Школьник из Кыргызстана завоевал бронзу на международной олимпиаде IOAI
Онлайн-курс по искусственному интеллекту запустят для учителей Кыргызстана
DOGE потратил $21,7 миллиарда: Сенат расследует наследие Илона Маска
Один из самых быстрых ИИ для генерации видео представил Илон Маск
В Китае назвали самые перспективные технологии искусственного интеллекта
Компанию Meta обвинили в пиратстве порно для обучения искусственного интеллекта
ООН приняла резолюцию Таджикистана о роли ИИ в развитии Центральной Азии
Популярные новости
Мессенджер Max будут устанавливать на&nbsp;все продаваемые в&nbsp;России гаджеты Мессенджер Max будут устанавливать на все продаваемые в России гаджеты
В&nbsp;России запретили оплачивать &laquo;синюю галочку&raquo; в&nbsp;соцсети Instagram В России запретили оплачивать «синюю галочку» в соцсети Instagram
Россия перенесла сроки миссий на&nbsp;Луну и&nbsp;Венеру Россия перенесла сроки миссий на Луну и Венеру
Корпорация Apple хочет использовать Google Gemini в&nbsp;обновленной Siri Корпорация Apple хочет использовать Google Gemini в обновленной Siri
Бизнес
Осталось всего 6&nbsp;дней: торопитесь в&nbsp;O!Store за&nbsp;Honor с&nbsp;кешбэком 1500&nbsp;сомов! Осталось всего 6 дней: торопитесь в O!Store за Honor с кешбэком 1500 сомов!
Эксперты объяснили рекордный рост цен на&nbsp;бензин в&nbsp;России Эксперты объяснили рекордный рост цен на бензин в России
В&nbsp;Бишкеке открылся первый социальный магазин &laquo;Евразия&raquo; В Бишкеке открылся первый социальный магазин «Евразия»
Оплатить налог на&nbsp;жилье и&nbsp;землю можно за&nbsp;пару кликов в&nbsp;MegaPay Оплатить налог на жилье и землю можно за пару кликов в MegaPay
26 августа, вторник
23:40
Конкурент Microsoft. Маск создал проект Macrohard для разработки ПО на базе ИИ Конкурент Microsoft. Маск создал проект Macrohard для р...
23:21
Подготовка к ОЗП. В части Бишкека почти на полторы суток отключат горячую воду
23:02
Кыргызстан и Таджикистан готовы обмениваться опытом в сфере налогообложения
22:43
Дети горного села Кайынды будут учиться в новой школе
22:20
Илон Маск подал в суд на Apple и OpenAI, обвинив их в монополизации рынка ИИ