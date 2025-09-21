В Бишкеке экскаватор раздавил легковушку, потому что она мешала проезду. Инцидент произошел 20 сентября на пересечении улиц Калинина и Мичурина, сообщили очевидцы и пользователи соцсетей.

Фото из соцсетей

Сотрудники милиции задержали водителя спецтехники, проинформировали в пресс-службе УВД Свердловского района.

По ее данным, звонок о ЧП поступил в 17.50. Следственно-оперативная группа по прибытии на место происшествия установила, что водитель экскаватора совершил наезд ковшом на автомобиль, который, по его мнению, препятствовал проезду.

Уточняется, что никто из граждан не пострадал, иномарка получила механические повреждения.

Фото пресс-службы УВД Свердловского района

Водитель экскаватора А.У., 1997 года рождения, и водитель легковушки были доставлены в милицию. Девушка, которая была за рулем авто, отказалась писать заявление.

В отношении А.У. составлен протокол по статье 126 «Мелкое хулиганство» Кодекса о правонарушениях. Он водворен в ИВС.