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Общество

Латвия, Литва и Эстония отключились от российской единой энергосистемы

Латвия, Литва и Эстония отключились от российской единой электроэнергетической системы (ОЭС/ЕЭС) и переходят в сети Евросоюза. Процесс синхронизации с континентальной Европой планируется завершить 9 февраля, сообщила эстонская энергетическая компания Elering.

«Электросистемы стран Балтии были успешно отключены от контролируемой Россией системы ОЭС/ЕЭС и теперь работают независимо в островном режиме. Операторы систем передачи электроэнергии Эстонии, Латвии и Литвы Elering, Augstsprieguma tīkls (AST) и Litgrid в настоящее время проводят изолированное испытание перед синхронизацией с сетью континентальной Европы», — говорится в сообщении.

В Балтии отмечают, что это не оказало влияния на потребителей, системы «стабильны и безопасны». Энергетики добавили, что в период изолированной работы до синхронизации энергосистем стран с континентально-европейской зоной спрос на электроэнергию удовлетворяется за счет местных электростанций и линий электропередачи с Польшей, Швецией и Финляндией.

Эстония, Латвия и Литва присоединятся к крупнейшей в мире сети, которая обслуживает более 400 миллионов потребителей в 26 странах, отмечает Elering.

Европейский союз выделил около 1,2 миллиарда евро. Эта сумма покрывает до 75 процентов затрат проекта.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/319343/
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