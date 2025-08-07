Почти 4 тысячи километров оптоволоконной сети для интернета проложили в КР

С начала 2025 года в Кыргызстане для развития интернета построили 212 узлов связи, проложили более 3 тысяч 900 километров оптоволоконной сети, развернули 30 магистральных узлов. К высокоскоростному интернету подключили 3 тысячи 882 объекта — школы, больницы и другие, сообщил на пресс-конференции министр цифрового развития Азамат Жаманкулов.

По его словам, в марте министерство получило новое название, отражающее приоритеты в сфере искусственного интеллекта, инноваций и устойчивых цифровых решений. Создано ОАО «Тундук» со 100- процентным участием государства. В него включили учреждения из сфер образования, труда, здравоохранения и судебного департамента.

Через Государственный портал электронных услуг (ГПЭУ) гражданам доступны 178 цифровых сервисов, из которых 122 полностью автоматизированы. Мобильное приложение Tunduk активно развивается:

более 3 миллионов скачиваний;

почти 9 миллионов оказанных услуг.

Среди доступных функций — подача заявлений на ID-карту, справки, регистрация недвижимости, запись детей в школу, оформление электронного полиса ОСАГО и многое другое.

Отказ от бумажных справок Для устранения избыточных процедур и упрощения получения госуслуг в апреле этого года утвердили переход к безбумажному взаимодействию между государственными органами. Документ предусматривает прекращение выдачи и истребования бумажных справок, если соответствующая информация доступна через цифровые сервисы, в том числе через мобильное приложение Tunduk. Анализ Единого реестра государственных услуг показал, что 393 из 447 услуг (88 процентов) подлежат полной или частичной цифровизации, включая возможность электронной подачи заявлений и отказ от бумажных носителей.

«4 августа в КР принят первый Цифровой кодекс —это нормативный акт, регулирующий цифровые права, защиту данных, развитие экономики и идентификацию в цифровом пространстве. Документ направлен на устранение правовых пробелов и создание устойчивой цифровой среды», — подчеркнул министр.

Он отметил запуск облачной платформы G-Cloud, куда перенесли ключевые системы — «Паспорт», e-Kyzmat, «Реестр ТС».

На цифровую экономику выделили 700 миллионов сомов, из которых освоили свыше 605 миллионов.