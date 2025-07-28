В научной среде вновь заговорили об угрозе вторжения инопланетян — на этот раз ученые обсуждают возможность появления на орбите Земли таинственного межзвездного объекта под названием 3I/ATLAS, обнаруженного 1 июля 2025 года.

Фото из интернета. Атака инопланетян в ноябре? На Землю может приблизиться загадочный объект

По данным некоторых астрофизиков, включая профессора Гарварда Ави Леба, объект может являться скрытым космическим кораблем или спроектированным устройством чужой цивилизации. Разработанная ими гипотеза предполагает, что его траектория крайне необычна: движение ретроградное, с минимальным наклоном к плоскости солнечной системы, что делает его особенно удобным для маневров вокруг Венеры, Марса и Юпитера в конце ноября. В исследовании предполагается, что объект достигнет перигелия — ближайшей точки к Солнцу — в момент, когда его трудно будет заметить с Земли, что может свидетельствовать о намеренном маневре для сокрытия.

В тексте научной работы авторы не исключают, что возможен враждебный характер объекта, и призывают к готовности к обороне. Тем не менее они признают: более вероятно, что речь идет просто о комете — объекте естественного происхождения.

Критики, включая астрофизиков Саманту Лоулер (Университет Реджайны) и Криса Линтотта (Оксфорд), называют гипотезу о чужеродной природе объекта «научной фантастикой» и утверждают, что все данные свидетельствуют о кометной, а не искусственной природе 3I/ATLAS.



Что известно на данный момент

• Объект 3I/ATLAS обнаружен 1 июля 2025 года и движется с высокой скоростью, превышающей 130 тысяч миль/час (около 209 тысяч километров/час), с диаметром до 24 километров — больше Манхэттена.

• Он может приблизиться к Земле в конце ноября, уйдя из поля зрения телескопов в момент максимального сближения с Солнцем.

• Основная научная общественность склоняется к версии естественного происхождения объекта как межзвездной кометы.

Пока гипотеза о возможной атаке остается неподтвержденной и отнесена авторами к разряду проверяемых сценариев. Наука призывает к наблюдательности и критическому подходу, избегая сенсационализма и необоснованных страхов.