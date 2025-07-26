Первый рельсовый поезд со скоростью 400 километров в час запустили в Китае

Новый сверхскоростной поезд CR450 смог развить скорость до 400 километров в час. Разработала его Китайская академия железнодорожных наук, и сейчас он проходит финальные испытания перед выходом на линию, сообщил портал @hi-tech .
Отмечается, что многие годы пределом для железнодорожного транспорта была отметка в 350 километров в час. Связано это с резко возрастающим сопротивлением воздуха на высоких скоростях.
Шао Цзюнь, исследователь, участвовавший в проекте CR450, говорит, что прибавление всего лишь 50 километров в час увеличивает давление воздуха на поезд на 30 процентов. В принципе, 95 процентов сопротивления приходится на аэродинамику, а не на силу трения элементов железнодорожного состава.
Чтобы решить проблему, команда из Китайской академии железнодорожных наук начала искать вдохновение в природе. Специалисты изучили формы быстро летающих птиц, чтобы создать обтекаемую переднюю часть, которая снижает сопротивление примерно на 2,6 процента.
Следующей целью стала ходовая часть. Инженеры разработали специальную систему облицовки для защиты открытых частей тележки. После тестирования и доработки этой конструкции команде удалось снизить аэродинамическое сопротивление на 22 процента. Интересно, что при увеличении предельной скорости с 350 до 400 километров в час расход электроэнергии поездом не увеличился.
Отмечается, что сброс скорости с 400 километров в час до 0 требует расстояния в 6,4 километра. Для эффективного торможения разработан новый материал, устойчивый к высоким температурам, усталости и деформации. На это потребовалось сотни тестов и больше года. Для понимания, во время торможения система высвобождает энергию, способную вскипятить 7,5 тонны воды всего за две минуты.