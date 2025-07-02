Google обязали выплатить $314 миллионов за использование данных пользователей

Суд в США обязал Google выплатить $314 миллионов за использование данных пользователей. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Уточняется, что санкции применены за использование мобильных данных устройств на базе Android без согласия пользователей.

Коллективный иск против компании подан еще в 2019 году. В нем утверждалось, что Google незаконно использовал мобильный интернет-трафик обладателей устройств Android для сбора информации, которая затем применялась в интересах фирмы, в том числе при целевой рекламе.

Бюро присяжных в суде округа Санта-Клара признало Google виновным и обязало его выплатить $314 миллионов. В самой компании настаивают на том, что сбор информации осуществлялся на законных основаниях. Она намерена обжаловать вердикт.