Неизвестные человечеству радиосигналы зафиксировали подо льдами Антарктиды. Детектор ANITA, запущенный NASA на воздушных шарах над Антарктидой на высоту около 40 километров, обнаружил аномальные радиоволны, идущие под необычным углом в 30 градусов ниже поверхности льда. Исследование опубликовано в научном журнале Physical Review Letters (PRL).

Отмечается, что антарктическая импульсная переходная антенна (ANITA) предназначена для обнаружения радиоволн, возникающих при взаимодействии космических частиц ультравысоких энергий, таких как нейтрино, с антарктическим льдом. Однако аномальные сигналы поступили из-под льда под крутым углом — около 30 градусов ниже горизонта, что означает — они прошли через тысячи километров скальной породы, которая должна была их полностью поглотить, даже если бы это были нейтрино, способные проходить сквозь материю.

В исследовании говорится, что сигналы не согласуются со стандартной моделью физики частиц. Ученые констатировали, что пока этот сигнал надо признать аномальным, сложно совместимым с известной физикой.

Примечателен также факт, что другие детекторы не улавливали этот сигнал. Эксперты выдвинули несколько гипотез: сигналы могут быть вызваны новой частицей, не предусмотренной стандартной моделью, намекать на темную материю или быть результатом другого неизвестного эффекта.

Сейчас команда из Пенсильванского университета разрабатывает новый детектор PUEO повышенной чувствительности, чтобы с его помощью разгадать, с чем им пришлось столкнуться в Антарктиде.