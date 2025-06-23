21:14
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Техноблог

Неизвестные человечеству радиосигналы зафиксировали подо льдами Антарктиды

Неизвестные человечеству радиосигналы зафиксировали подо льдами Антарктиды. Детектор ANITA, запущенный NASA на воздушных шарах над Антарктидой на высоту около 40 километров, обнаружил аномальные радиоволны, идущие под необычным углом в 30 градусов ниже поверхности льда.  Исследование опубликовано в научном журнале Physical Review Letters (PRL).

Отмечается, что антарктическая импульсная переходная антенна (ANITA) предназначена для обнаружения радиоволн, возникающих при взаимодействии космических частиц ультравысоких энергий, таких как нейтрино, с антарктическим льдом. Однако аномальные сигналы поступили из-под льда под крутым углом — около 30 градусов ниже горизонта, что означает — они прошли через тысячи километров скальной породы, которая должна была их полностью поглотить, даже если бы это были нейтрино, способные проходить сквозь материю.

В исследовании говорится, что сигналы не согласуются со стандартной моделью физики частиц. Ученые констатировали, что пока этот сигнал надо признать аномальным, сложно совместимым с известной физикой.

Примечателен также факт, что другие детекторы не улавливали этот сигнал. Эксперты выдвинули несколько гипотез: сигналы могут быть вызваны новой частицей, не предусмотренной стандартной моделью, намекать на темную материю или быть результатом другого неизвестного эффекта.

Сейчас команда из Пенсильванского университета разрабатывает новый детектор PUEO повышенной чувствительности, чтобы с его помощью разгадать, с чем им пришлось столкнуться в Антарктиде.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/333695/
просмотров: 386
Версия для печати
Материалы по теме
Пассажирский самолет Boeing 787 Dreamliner впервые совершил посадку в Антарктиде
Исторический день. Кыргызский флаг подняли на самой высокой точке Антарктиды
Подо льдом Антарктиды ученые обнаружили живые организмы
Над Антарктидой растет гигантская озоновая дыра
Антарктида пала. Ни одного континента, свободного от коронавируса, больше нет
Кыргызстанцы смогут поучаствовать в международном онлайн-уроке по географии
Древние тропические леса нашли в Антарктиде
Антарктида и Гренландия теряют лед быстрее в шесть раз, чем 30 лет назад
Айсберг весом 315 миллиардов тонн откололся от Антарктиды
Ученые раскрыли секрет таинственных дыр во льдах Антарктиды
Популярные новости
Вирус Godfather начал взламывать на&nbsp;Android банковские приложения Вирус Godfather начал взламывать на Android банковские приложения
Huawei представит смартфон с&nbsp;рекордным объемом оперативной памяти Huawei представит смартфон с рекордным объемом оперативной памяти
Под угрозой личная безопасность. Произошла крупнейшая в&nbsp;истории утечка данных Под угрозой личная безопасность. Произошла крупнейшая в истории утечка данных
Meta разработает &laquo;умные&raquo; очки с&nbsp;ИИ в&nbsp;сотрудничестве с&nbsp;Prada Meta разработает «умные» очки с ИИ в сотрудничестве с Prada
Бизнес
В&nbsp;колбасе &laquo;Тойбосс&raquo; не&nbsp;обнаружено ДНК свинины&nbsp;&mdash; результаты исследований В колбасе «Тойбосс» не обнаружено ДНК свинины — результаты исследований
Оформите ОСАГО в&nbsp;приложении MegaPay и&nbsp;получите 20&nbsp;процентов кешбэка Оформите ОСАГО в приложении MegaPay и получите 20 процентов кешбэка
Круговорот проблем хлопкозавода &laquo;Ак-Була&raquo;: обращение к&nbsp;властям&nbsp;КР и&nbsp;РФ Круговорот проблем хлопкозавода «Ак-Була»: обращение к властям КР и РФ
Globus и&nbsp;Be&nbsp;Adam посвятили свой третий дроп выдающимся личностям Кыргызстана Globus и Be Adam посвятили свой третий дроп выдающимся личностям Кыргызстана
23 июня, понедельник
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 24 июня: будет солнечно Прогноз погоды в Кыргызстане на 24 июня: будет солнечно...
20:41
Неизвестные человечеству радиосигналы зафиксировали подо льдами Антарктиды
20:32
Кыргызстанец Эмир Эмилов завоевал серебро чемпионата Азии по борьбе (U-17)
20:21
Единую систему технического прикрытия железных дорог хотят создать страны ОДКБ
20:02
Представители Комиссии США по свободе вероисповедания посетили офис акыйкатчи