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Общество
Сюжет: COVID-19

Антарктида пала. Ни одного континента, свободного от коронавируса, больше нет

Антарктида перестала быть единственным континентом без коронавируса после обнаружения COVID-19 у 36 человек, работающих на чилийской исследовательской станции. Об этом сообщает австралийский телеканал ABC.

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Уточняется, что среди заразившихся — 26 чилийских военных и 10 человек из обслуживающего персонала. Их эвакуировали в Пунта-Аренас на юге Чили, они находятся на самоизоляции и чувствуют себя хорошо.

У троих членов экипажа корабля, прибывшего на помощь базе, тоже обнаружили коронавирус.

O’Higgins — одна из 13 действующих чилийских баз в Антарктике. Находится неподалеку от самой северной точки Антарктического полуострова. По данным телеканала, до нее тяжело добраться даже по антарктическим меркам.

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Ссылка: https://24.kg/obschestvo/177552/
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