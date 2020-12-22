Антарктида пала. Ни одного континента, свободного от коронавируса, больше нет

Антарктида перестала быть единственным континентом без коронавируса после обнаружения COVID-19 у 36 человек, работающих на чилийской исследовательской станции. Об этом сообщает австралийский телеканал ABC.

Уточняется, что среди заразившихся — 26 чилийских военных и 10 человек из обслуживающего персонала. Их эвакуировали в Пунта-Аренас на юге Чили, они находятся на самоизоляции и чувствуют себя хорошо.

У троих членов экипажа корабля, прибывшего на помощь базе, тоже обнаружили коронавирус.

O’Higgins — одна из 13 действующих чилийских баз в Антарктике. Находится неподалеку от самой северной точки Антарктического полуострова. По данным телеканала, до нее тяжело добраться даже по антарктическим меркам.

В мире COVID-19 заразились свыше 77,3 миллиона, умерли более 1,7 миллиона человек.