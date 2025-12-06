МВД определило перечень органов, имеющих право использовать проблесковые маячки

МВД инициирует наведение порядка в сфере нанесения цветографических схем, размещения опознавательных знаков и надписей, а также в применении специальных световых и звуковых сигналов на специализированных и специальных транспортных средствах. Проект документа вынесен на общественное обсуждение.

В частности, предлагается применять такие сигнальные цвета, как красный — синий для

органов внутренних дел;

службы государственной охраны органов национальной безопасности;

военной автомобильной инспекции.

синий цвет для:

служб чрезвычайных ситуаций;

скорой медицинской помощи;

инкассации денежных средств и перевозки ценных грузов;

службы конвоирования;

транспортной инспекции.

желтый или оранжевый цвет для:

коммунально-технических, строительных, землеройных, дорожных служб и служб по контролю за благоустройством;

специальных, сельскохозяйственных транспортных средств и самоходных колесных машин;

служб для перевозки опасных и крупногабаритных грузов.

Указано, что решение на установку и оборудование автотраспорта принимается уполномоченным государственным органом в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, по результатам положительного решения направляется в уполномоченный орган в сфере регистрации транспортных средств и водительского состава для внесения соответствующих изменений в регистрационные документы. Водители транспортных средств оперативных и специальных служб с включенным проблесковым маячком синего и красно-синего цвета, могут отступать от требований правил дорожного движения.

Транспортные средства, на которых установлены проблесковые маячки желтого или оранжевого цвета, не имеют преимущественного права перед другими транспортными средствами.

В документе также прописан порядок применения специальных световых и звуковых сигналов. Он должен быть включен по мере необходимости при выполнении служебных и функциональных обязанностей.

Специальный звуковой сигнал включается в зависимости от конкретной обстановки только при включенном специальном световом сигнале для привлечения внимания участников дорожного движения и принятия мер безопасности с их стороны.

Водители специализированного и специального транспорта должны выбирать необходимую скорость, которая позволяет с учетом интенсивности движения, дорожных условий выполнить необходимые действия по управлению авто при условии обеспечения безопасности всех участников движения.

При проезде перекрестков, обгоне транспортных средств, в том числе с выездом на полосу встречного движения, и в других случаях включение специальных звуковых сигналов производится водителями заблаговременно, в зависимости от конкретной дорожной обстановки.

При следовании колонн оперативно-служебных автомобилей или сопровождении колонн автомобилей (автобусов) специальный звуковой сигнал может включаться только водителем сигнальной машины прикрытия колонны или сопровождения.

Сигнальный маяк должен устанавливаться на крышу транспортного средства или над ней.

Самовольная установка специальных звуковых и световых сигналов без решения ГУОБДД влечет принятие мер в соответствии с Кодексом о правонарушениях.