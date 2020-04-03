Древние тропические леса нашли в Антарктиде

Специалисты исследовали растительный материал со дна западной части континента — скважину с отложениями у ледника Пайн-Айленд, передает издание The Nature.

Подобное открытие объясняется тем, что от 145 до 66 миллионов лет назад температура на Земле была значительно выше, был парниковый эффект в Антарктиде, из-за чего там росли деревья.

Среднегодовые температуры тогда составляли 12-13 градусов тепла по Цельсию. Исследуемый объект 90 миллионов лет назад находился всего в 900 километрах от Южного полюса, тогда как сейчас это расстояние увеличилось до 2 тысяч километров.

Скважина содержала в себе следы почвы древесного леса, корни, споры и пыльцу растений. Ученым удалось обнаружить более 65 видов растений, растущих когда-то на континенте.

Исследование привело к выводу специалистов, что Южный полюс был покрыт в то время болотистым хвойным тропическим лесом. Сейчас бы это зрелище напомнило ландшафт Новой Зеландии.