А обещали, что не будет. В WhatsApp впервые появится реклама

WhatsApp анонсировал появление таргетированной рекламы в новых разделах сервиса. Она будет отображаться в каталоге каналов и в разделе «Статусы», говорится в блоге разработчиков мессенджера.
По замыслу, внедрение рекламы призвано помочь пользователям открывать новые каналы, на интересующие их темы. Администраторы каналов получат новый инструмент для повышения их видимости, а также появится возможность находить компании и инициировать переписку о предлагаемых товарах и услугах через раздел «Статусы».
Для обеспечения таргетированного показа объявлений будут собираться данные о местоположении пользователя (страна и город), используемом языке, а также о каналах, на которые он подписан.
Разработчики также подчеркнули, что при создании этих функций приоритетом оставалась конфиденциальность пользователей. Подтверждено, что личные сообщения, звонки и статусы продолжают быть защищены сквозным шифрованием, гарантируя, что никто, включая саму платформу, не сможет их прочитать или прослушать.
Стоит отметить, что основатели WhatsApp Ян Кум и Брайан Эктон в первые годы существования мессенджера неоднократно подчеркивали, что в нем никогда не будет рекламы.