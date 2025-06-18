А обещали, что не будет. В WhatsApp впервые появится реклама

WhatsApp анонсировал появление таргетированной рекламы в новых разделах сервиса. Она будет отображаться в каталоге каналов и в разделе «Статусы», говорится в блоге разработчиков мессенджера.

При этом подчеркивается, что личные чаты пользователей останутся свободными от рекламы.

По замыслу, внедрение рекламы призвано помочь пользователям открывать новые каналы, на интересующие их темы. Администраторы каналов получат новый инструмент для повышения их видимости, а также появится возможность находить компании и инициировать переписку о предлагаемых товарах и услугах через раздел «Статусы».

Для обеспечения таргетированного показа объявлений будут собираться данные о местоположении пользователя (страна и город), используемом языке, а также о каналах, на которые он подписан.

Разработчики также подчеркнули, что при создании этих функций приоритетом оставалась конфиденциальность пользователей. Подтверждено, что личные сообщения, звонки и статусы продолжают быть защищены сквозным шифрованием, гарантируя, что никто, включая саму платформу, не сможет их прочитать или прослушать.

Стоит отметить, что основатели WhatsApp Ян Кум и Брайан Эктон в первые годы существования мессенджера неоднократно подчеркивали, что в нем никогда не будет рекламы.