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Техноблог

Текстовые поисковые запросы Google теперь преобразует в подкасты

Google тестирует новую ИИ-функцию Audio Overviews, которая преобразует текстовые поисковые запросы в короткие аудиофайлы. Об этом сообщается в блоге корпорации.

Отмечается, что ИИ в формате разговора двух ведущих озвучивает краткий подкаст-обзор по теме запроса. Генерация занимает в среднем 30–40 секунд. Аудиообзоры создаются с помощью языковой модели Gemini. Пользователь получает мини-плеер прямо в результатах поиска с возможностью управления воспроизведением. Под плеером отображаются ссылки на использованные источники.

Функция встроена в раздел People Also Ask и активируется по кнопке Generate Audio Overview. Новая возможность пока доступна ограниченному числу пользователей из США в рамках программы Search Labs и работает исключительно на английском языке.

Предусмотрена обратная связь: пользователи могут оценить каждый аудиообзор, поставив «лайк» или «дизлайк».
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/332866/
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