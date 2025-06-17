Текстовые поисковые запросы Google теперь преобразует в подкасты

Google тестирует новую ИИ-функцию Audio Overviews, которая преобразует текстовые поисковые запросы в короткие аудиофайлы. Об этом сообщается в блоге корпорации.
Функция встроена в раздел People Also Ask и активируется по кнопке Generate Audio Overview. Новая возможность пока доступна ограниченному числу пользователей из США в рамках программы Search Labs и работает исключительно на английском языке.
Предусмотрена обратная связь: пользователи могут оценить каждый аудиообзор, поставив «лайк» или «дизлайк».