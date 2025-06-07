Названы модели Apple Watch, которые получат обновление watchOS 26, сообщает портал MacRumors.

Эксперты опубликовали предварительный список моделей Apple Watch, которые получат будущее обновление.

Уточняется, что на предстоящей конференции для разработчиков WWDC 2025 Apple представит новую версию операционной системы для часов watchOS 26. Обновление будет совместимо с моделями, начиная с Apple Watch Series 6 и новее.

В число поддерживаемых устройств входят: Apple Watch Series 6, Series 7, Series 8, Series 9, Series 10, Apple Watch Ultra (1-го и 2-го поколения), а также Apple Watch SE (2-го поколения). Также ожидается, что ОС будет доступна и для новых моделей, релиз которых запланирован на осень 2025 года — Series 11, SE третьего поколения и Ultra 3-го поколения.

Устройства предыдущих поколений, включая Series 4, Series 5 и первую версию Apple Watch SE, по всей видимости, не получат поддержку watchOS 26.

Помимо расширенного списка совместимых моделей, от watchOS 26 ожидаются изменения в дизайне интерфейса, новые циферблаты, усовершенствованные функции отслеживания здоровья и поддержка сторонних виджетов.