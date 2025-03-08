Telegram запустил новую функцию платных сообщений

Telegram запустил функцию платных сообщений, ее можно включить для пользователей, которых нет в списке контактов, чтобы, в частности «отфильтровывать нежелательные сообщения» и «монетизировать свою популярность, сохраняя при этом конфиденциальность».

Новую функцию можно активировать в настройках. Платные сообщения доступны в личных чатах, группах и для комментариев в каналах, но только для пользователей с подпиской Premium. Это нововведение призвано помочь в борьбе со спамом и стать дополнительным инструментом для монетизации. Оплата за сообщения осуществляется с помощью внутренней валюты — звезд.

«Пользователь, активировавший платные сообщения, получит 85 процентов от суммы звезд, уплаченных его собеседниками, а оставшиеся 15 процентов составят комиссию платформы», — поясняется в описании функции.

Аналогичный принцип действует и для платных сообщений в группах. Звезды можно выводить с личного счета через специальную платформу.

Кроме того, Telegram теперь предоставляет больше информации о новых собеседниках, чтобы снизить риск мошенничества. Пользователи могут узнать дату регистрации, страну проживания и общие каналы с новым контактом. Также доступны данные о том, менялись ли имя и аватарка в последнее время.