01:18
USD 87.45
EUR 93.55
RUB 0.98
Техноблог

Telegram тестирует функцию передачи фото и видео с телефона на телевизор

Telegram тестирует функцию передачи фото и видео с телефона на телевизор. Об этом сообщает Beta Info.

Уточняется, что разработчики мессенджера позволят передавать фото и видео со смартфона на телевизор.

В бета-версии Telegram для Android под номером 11.8 появилась поддержка протокола Google Cast, ранее известного как Chromecast. Теперь пользователи могут транслировать медиаконтент на устройства, поддерживающие данный протокол.

Благодаря новой функции пользователи смогут передавать видео и фото из чатов на телевизор, транслировать медиафайлы из каналов на большой экран и управлять воспроизведением непосредственно из приложения Telegram.

На данный момент функция трансляции доступна только из просмотрщика медиафайлов.

Когда нововведение заработает в стабильной версии мессенджера на Android и появится на iPhone, пока не известно.

В этой же бета-версии также была замечена функция, которая показывает страну выдачи номера телефона, месяц и год регистрации, количество и список общих групп, а также статус верификации пользователей, начавших новую беседу.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/321628/
просмотров: 2052
Версия для печати
Материалы по теме
Новый способ кражи денег при помощи Telegram придумали мошенники
Бесплатный и без ограничений. В Telegram появился ChatGPT
Pavel Durov decides to reformat Telegram into video platform
Павел Дуров хочет превратить Telegram в видеоплатформу
Telegram office to be opened in Kazakhstan
Офис платформы Telegram откроют в Казахстане
Павел Дуров анонсировал появление в мессенджере Telegram новых функций
В работе Telegram произошел сбой
Telegram обновил политику модерации
Telegram founder comments on situation for the first time since his arrest
Популярные новости
Ученые выяснили, как на&nbsp;самом деле выглядел Моцарт Ученые выяснили, как на самом деле выглядел Моцарт
Подборку лучших смартфонов февраля назвали эксперты Подборку лучших смартфонов февраля назвали эксперты
В&nbsp;Британии после генной терапии дети с&nbsp;врожденной слепотой обрели зрение В Британии после генной терапии дети с врожденной слепотой обрели зрение
Две китаянки придумали, как с&nbsp;помощью&nbsp;ИИ предотвратить мошенничество Две китаянки придумали, как с помощью ИИ предотвратить мошенничество
Бизнес
Как исламское финансирование меняет рынок в&nbsp;Кыргызстане Как исламское финансирование меняет рынок в Кыргызстане
Домашний интернет и&nbsp;связь для семьи&nbsp;&mdash; подключайте один тариф на&nbsp;всех в&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Домашний интернет и связь для семьи — подключайте один тариф на всех в «Мой О!»
MEGA расширяет покрытие сети 4G&nbsp;в&nbsp;высокогорных селах Нарынской области MEGA расширяет покрытие сети 4G в высокогорных селах Нарынской области
Как необанки меняют финансовый мир. Спецпроект Simbank и&nbsp;Doscredobank Как необанки меняют финансовый мир. Спецпроект Simbank и Doscredobank
6 марта, четверг
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
5 марта, среда
23:40
Две китаянки придумали, как с помощью ИИ предотвратить мошенничество
23:15
Узбекских артистов призвали отказаться от религиозной пропаганды
23:09
Лига арабских государств предлагает свой план восстановления Газы
22:45
Китай выступил с резким заявлением в ответ на повышение США торговых пошлин
22:31
Ученые прогнозируют эпидемию ожирения к 2050 году