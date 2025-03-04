Telegram тестирует функцию передачи фото и видео с телефона на телевизор. Об этом сообщает Beta Info.

Уточняется, что разработчики мессенджера позволят передавать фото и видео со смартфона на телевизор.

В бета-версии Telegram для Android под номером 11.8 появилась поддержка протокола Google Cast, ранее известного как Chromecast. Теперь пользователи могут транслировать медиаконтент на устройства, поддерживающие данный протокол.

Благодаря новой функции пользователи смогут передавать видео и фото из чатов на телевизор, транслировать медиафайлы из каналов на большой экран и управлять воспроизведением непосредственно из приложения Telegram.

На данный момент функция трансляции доступна только из просмотрщика медиафайлов.

Когда нововведение заработает в стабильной версии мессенджера на Android и появится на iPhone, пока не известно.

В этой же бета-версии также была замечена функция, которая показывает страну выдачи номера телефона, месяц и год регистрации, количество и список общих групп, а также статус верификации пользователей, начавших новую беседу.