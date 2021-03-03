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Общество

Виноваты антенны. Специалисты рассказали о причинах помех в телевещании в Каинде

У жителей Каинды не было ТВ-сигнала из-за неправильного направления приемной антенны. Об этом 24.kg сообщили в ОАО «РПО РМТР».

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По данным компании, специалисты выехали на место и проверили сигнал.

«По обращению жителя Каинды с жалобой на плохой ТВ-сигнал сотрудники ОАО «РПО РМТР» выезжали с оборудованием и производили замер. Выяснили, что сигнал от РРС шел в штатном режиме. Проблема у жителя была в антенне, которая не соответствовала необходимым техническим характеристикам», — говорится в сообщении.

Напомним, жители Панфиловского района пожаловались на отсутствие ТВ-сигнала.

Однако у многих каиндинцев сегодня также наблюдаются перебои в телевещании отечественных телеканалов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/185309/
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