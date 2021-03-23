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Общество

Вышел из строя ретранслятор. Эксперты рассказали, почему в Каинды нет ТВ-сигнала

В Каинды вышел из строя автоматический телевизионный ретранслятор, у жителей наблюдаются проблемы с телевещанием. Об этом 24.kg сообщили в РПО РМТР.

По данным акционерного общества, это произошло в следствие резких скачков электроэнергии. Специалисты РПО РМТР работают над восстановлением телевещания. После предоставят соответствующий акт.

Ранее читательница 24.kg сообщала, что жители Каинды в очередной раз жалуются на отсутствие ТВ-сигнала. По ее словам, телевизоры у многих жителей перестали показывать 19 марта в 00.00.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/187336/
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