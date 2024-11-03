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Техноблог

Telegram представит десять новых функций для разработчиков мини-приложений

Telegram планирует в ближайшее время представить десять новых функций для разработчиков мини-приложений внутри мессенджера, две из них уже работают. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале его основателя Павла Дурова.

«Telegram собирается представить десять новых функций для Mini Apps, которые позволят разработчикам создавать десятки новых видов приложений и игр в Telegram», — говорится в сообщении.

В течение ближайших двух-четырех недель планируется внедрить полноэкранный режим, ярлыки на главном экране, планы подписки, доступ к геолокации с разрешениями, данные об ориентации устройства, доступ к статусу эмодзи, обмен медиа, отправку подарков.

В настоящий момент для разработчиков уже доступны расширенные лимиты обмена сообщениями, а также монетизация от рекламы.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/310128/
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