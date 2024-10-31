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Техноблог

Корпорация Samsung запустит новый бренд премиум-смартфонов

Корпорация Samsung решила запустить новый бренд дорогих смартфонов. Об этом сообщает корейское издание E-Today.

В публикации отмечается, что разработчики гаджетов озаботились тем, что фирма выпускает все свои смартфоны под торговой маркой Galaxy. Руководителям корпорации кажется, что таким образом они размывают бренд. Samsung может запустить отдельный бренд, под которым будет выпускать только премиальные устройства.

E-Today
Фото E-Today. Корпорация Samsung решила запустить новый бренд дорогих смартфонов

Авторы отметили, что в линейку гаджетов Galaxy входят смартфоны серии Z, S, A, M и F. Для сравнения, Apple выпускает только дорогие девайсы и только под брендом iPhone. В компании считают, что с выделенный торговой маркой ей будет проще бороться с американским конкурентом и продвигать премиум-смартфоны.

Опрошенные E-Today специалисты в качестве положительного примера привели опыт корпорации Hyundai. Местному автопроизводителю удалось добиться успеха, запустив люксовый бренд Genesis, под которым выпускают только премиум-модели. Эксперты отметили, что отдельная торговая марка играет ключевую роль в улучшении имиджа Hyundai и то же самое хотят сделать и в Samsung.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/309837/
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