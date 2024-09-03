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Техноблог

iPhone 17 Pro Max получит новую продвинутую систему охлаждения

Apple начала работу над смартфоном с системой охлаждения. Об этом в своем Х сообщил известный инсайдер Мин-Чи Ко.

По его информации, в 2025 году американская компания представит четыре устройства. Каждый аппарат будет иметь систему охлаждения на основе графита. По словам инсайдера, это произойдет впервые в истории линейки, хотя некоторые телефоны других брендов имеют жидкостное охлаждение или даже кулер.

Все устройства серии iPhone 17 выйдут с графитовыми листами, которые обеспечат лучший теплообмен. Однако только старший флагман линейки iPhone 17 Pro Max получит испарительную камеру. По словам Мин-Чи Ко, апгрейд топового флагмана связан с особым отношением Apple к телефонам Pro Max. Так, на iPhone 16 Pro Max придется 40 процентов поставок новых моделей.

Эксперт считает, что система охлаждения пригодится смартфонам для того, чтобы они могли более эффективно работать с инструментами искусственного интеллекта (ИИ). Также подобные гаджеты смогут дольше работать без перегрева при запуске видеоигр.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/303778/
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