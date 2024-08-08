Google признали монополистом рынка США. Наказание пока для компании не придумали

Google проиграл антимонопольное дело о доминирующем положении на рынке США в области онлайн-поиска. Федеральный судья округа Колумбия постановил, что компания злоупотребляла своим положением с целью подавления конкурентов, пишет The New York Times.

«Google — монополист, и он действовал как монополист, чтобы сохранить свою монополию», — говорится в решении судьи Амита Мехты.

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд назвал победу над Google в суде «исторической». «Ни одна компания, какой бы крупной и влиятельной она ни была, не стоит выше закона», — сказал он.

Иск против фирмы подало в суд в 2020 году Министерство юстиции США. Google обвинили в нарушении антитрастового законодательства. Судья постановил, что материнская компания Google Alphabet Inc выплатила $26 миллиардов другим технологическим гигантам за то, чтобы сделать свою поисковую систему опцией по умолчанию в их смартфонах и браузерах, фактически не позволяя конкурентам добиться успеха на рынке.

Представители организации в суде настаивали на том, что «Google побеждает, потому как он лучше», и утверждали, что пользователи предпочитают искать в Google, потому как считают это полезным.

Решение суда, пишет The New York Times, сильно повлияет на другие антимонопольные иски правительства — например, в отношении Apple, Amazon и Meta. Последнее антимонопольное решение против технологической компании принято в отношении Microsoft более 25 лет назад — в 1998-м. Кроме того, признание монополии Google может стать началом конца власти больших технологических фирм, отмечает NYT.

Решение о мерах в отношении Google судья примет в ближайшие месяцы. Но для этого как минимум должны запустить отдельный процесс. Некоторые издания уточнили, что суд уже запланирован на сентябрь 2024 года.

Министерство юстиции США, инициировавшее разбирательство, пока не выдвигало никаких требований к компании. Кроме того, в Google заявили, что будут подавать апелляцию. Все эти процедуры могут занять месяцы, а возможно, и годы, так что организация вряд ли столкнется с последствиями в ближайшее время.

Что может грозить Google:

1. Запрет на распределение доходов от рекламы между партнерами и, как следствие, запрет на заключение контрактов с ними в их нынешнем виде. Это может привести к серьезным финансовым потерям сторонних компаний. По оценкам аналитиков, одна только Apple ежегодно получает $20 миллиардов от Google в рамках своего контракта. Отказ от него может привести к потере 4-6 процентов чистой прибыли фирмы.

2. Разделение активов Google — мера, которую некоторые эксперты считают не очень эффективной, так как она вряд ли отразится на популярности поисковика, а следовательно, не сможет повлиять на расклад сил на рынке. Кроме того, будет сложно определить, какие именно бизнес-подразделения нужно отделить от основной компании.

3. Требование делиться своими алгоритмами поиска с конкурентами. Но суды редко прибегают к подобной мере. Хотя есть и альтернативный вариант — позволить Google сохранить в секрете данные, которые он использует для формирования поисковой выдачи, но обязать его сотрудничать с другими фирмами и позволять им пользоваться преимуществами своего поиска.

4. Создание отдельного надзорного органа, который будет контролировать поведение компании на рынке и требовать от нее дополнительного и регулярного информирования пользователей о преимуществах других сервисов.