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Техноблог

Через систему электронного документооборота провели около 3 миллионов документов

В Кыргызстане за первое полугодие 2024 года через систему электронного документооборота (СЭД) Infodocs провели более 3 миллионов документов. Об этом на пресс-конференции сообщила министр цифрового развития Нурия Кутнаева.

К системе, внедренной в рамках электронного документооборота, подключили свыше трех тысяч организаций. Число ее пользователей составляет 153 тысячи человек, а общее количество сформированных цифровых документов превышает 18 миллионов.

Нурия Кутнаева отметила, что с начала внедрения облачной электронной подписи в сентябре 2023 года выдано более 1 миллиона подписей, а общее их число достигло более 2 миллионов. Она добавила, что в 2024 году выдано 727 тысяч подписей в офлайн-формате.

Справка 24.kg

Система Infodocs предназначена для автоматизации документооборота в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных предприятиях и учреждениях, а также для перевода документов в электронный формат. Использование СЭД позволяет сократить сроки направления и доставки документов, улучшить исполнительскую дисциплину и стандартизировать обработку документов. Для подключения к СЭД необходимо ознакомиться с договором оферты и направить в адрес государственного предприятия «Инфоком» письмо о принятии условий договора.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/301356/
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