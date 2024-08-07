Через систему электронного документооборота провели около 3 миллионов документов

В Кыргызстане за первое полугодие 2024 года через систему электронного документооборота (СЭД) Infodocs провели более 3 миллионов документов. Об этом на пресс-конференции сообщила министр цифрового развития Нурия Кутнаева.

К системе, внедренной в рамках электронного документооборота, подключили свыше трех тысяч организаций. Число ее пользователей составляет 153 тысячи человек, а общее количество сформированных цифровых документов превышает 18 миллионов.

Нурия Кутнаева отметила, что с начала внедрения облачной электронной подписи в сентябре 2023 года выдано более 1 миллиона подписей, а общее их число достигло более 2 миллионов. Она добавила, что в 2024 году выдано 727 тысяч подписей в офлайн-формате.