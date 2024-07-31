Samsung сохраняет лидерство на глобальном рынке смартфонов

Корпорация Samsung остается лидером на глобальном рынке смартфонов во втором квартале 2024 года. Об этом сообщается в актуальном отчете компании Canalys.

Доля Samsung достигла 18 процентов. Вторым крупнейшим производителем смартфонов аналитики назвали корпорацию Apple, которая получила долю в 16 процентов.

Третью позицию сохранила китайская Xiaomi с 15 процентами рынка.

Ниже расположились компании из Китая Vivo и Transsion.

По данным Canalys, рынок смартфонов продолжает расти уже третий квартал подряд. Поставки устройств выросли за год на 12 процентов, достигнув 288 миллионов единиц.

Менеджер по исследованиям в Canalys Эмбер Лю отметила, что положительный тренд на рынке связан с восстановлением спроса и появлением новых технологий — в первую очередь сервисов генеративного искусственного интеллекта (ИИ).

Конкуренция на мировом рынке обостряется, так как китайские гиганты — Honor, Oppo и Vivo — сосредоточили внимание за пределами домашнего рынка.