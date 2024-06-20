Немецкая компания BMW представила четвертое поколение кроссовера X3. Кроссовер поколения G45 стал самым драйверским X3 за всю историю модели.

Как сообщается в пресс-релизе концерна, она получила заводской индекс G45. Автомобиль сделали большего размера, поменяли дизайн и внедрили несколько опций. Длину нового BMW X3 увеличили на 47 миллиметров, а ширину — на 29 миллиметров, при этом дорожный просвет составляет не 204 миллиметра, а 216 миллиметров. Дизайн кроссовера оставили узнаваемым, но более современным: крупные радиаторные решетки, утопленные ручки дверей и зауженная оптика.

Для новой модели предусмотрено девять базовых оттенков, к которым добавлено 15 цветов от BMW Individual. В комплектациях M Sport и M Sport Pro предусмотрена подсветка радиаторной решетки и красные тормозные суппорты.

Салон BMW X3 отличается минимальным использованием физических кнопок. Вместо них основные функции выполняются через сенсорный экран BMW InteractionBar. Также появились две площадки с беспроводными зарядками. Кресла с электроприводом и подогрев сидений входят в базовую комплектацию, говорится в тексте.

Модель BMW X3 20 xDrive оснащена двухлитровым бензиновым турбомотором мощностью 190 лошадиных сил, а BMW X3 20d xDrive — двигателем аналогичного объема, но мощностью 197 лошадиных сил. Вершина модельного ряда — BMW X3 M50 xDrive с гибридной системой мощностью до 398 лошадиных сил.