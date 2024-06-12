WhatsApp введет проверку возраста для пользователей некоторых стран

WhatsApp готовится ввести проверку возраста для пользователей некоторых стран. Об этом сообщает портал WaBetaInfo.

Это связано с тем, что минимальный возраст для использования приложения в Европейском регионе недавно снизился до 13 лет, согласно Закону о цифровых рынках, а встроенной системы проверки в мессенджере не существует. Есть только добровольное информирование.

Теперь платформа намерена внедрить новую настройку, предлагающую пользователям вводить дату своего рождения, которая будет скрыта от профилей других пользователей и ее не удастся изменить после ввода.

По данным портала Gizchina, это напоминает стратегию Instagram, внедренную в 2018 году, когда пользователи должны были указывать год своего рождения, чтобы доказать соответствие возрастным требованиям.

У WhatsApp сейчас двойной стимул к таким же изменениям. Во-первых, в нескольких штатах США появляется новое законодательство о проверке возраста. Во-вторых, недавно принятые в Европейском союзе закон о цифровых услугах и закон о цифровых рынках отдают приоритет защите несовершеннолетних в интернете.

Сейчас минимальный возраст для использования WhatsApp в Европе составляет 13 лет, но нет четкого способа проверки возраста пользователя (снизился с 16 лет в апреле 2024 года). Предстоящая настройка новой опции призвана устранить этот пробел. Точная дата внедрения новшества пока не известна.