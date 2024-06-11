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Техноблог

Apple представила новое поколение операционных систем для своих гаджетов

Корпорация Apple представила на конференции WWDC новое поколение операционных систем для своих гаджетов. Мероприятие транслировалось на сайте компании.

Обновленная операционная система для iPhone получила незначительный редизайн. В новой версии ОС пользователи смогут перекрашивать вид иконок приложений в любой оттенок и произвольно размещать их на экране, настраивать размеры виджетов в пункте управления, менять кнопки в углах экрана блокировки.

Юзеры из США и ряда других стран получат возможность быстро отправлять деньги касанием смартфонов.

В новой версии ОС также появится игровой режим с поддержкой беспроводных наушников и игровых контроллеров. Каждое приложение в iOS 18 можно будет отдельно защитить с помощью Face ID или Touch ID.

Кроме того, в Apple полностью переделали стандартное приложение «Фото». Из медиатеки убрали вкладки, оставив основное меню и фильтр по типу контента и датам. Подборки фотографий генерируются в реальном времени.

Бета-версия iOS 18 доступна для скачивания. Публичная версия операционной системы появится на iPhone осенью.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/296298/
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