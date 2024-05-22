Wildberries тестирует промышленных роботов на складах

В логистических центрах Wildberries появятся роботы-транспортировщики — их прототипы проходят испытание на складе «Коледино». Об этом сообщает пресс-служба компании.

Робот создан совместно с фирмой AstaBot и предназначен для автоматической транспортировки груза до 350 килограммов. Он способен самостоятельно передвигаться внутри склада и ориентироваться в пространстве, избегая столкновений при помощи специальной системы датчиков, определяющих расстояния до объектов вокруг. Помимо автоматического управления, перемещения робота можно контролировать и в ручном режиме.

«Повышение эффективности процессов на складе напрямую влияет на скорость и качество сервиса, а также на удовлетворенность клиентов и партнеров. Роботизация поможет нам доставлять заказы еще быстрее и принимать поставки еще оперативнее. Мы верим, что здесь нет предела совершенству, и продолжим развивать наше направление по роботизации логистических процессов», — сказал директор по инновациям Wildberries Павел Сапогов.