Ученые определили пять этапов возраста человеческого мозга

Ученые Кембриджского университета установили, что мозг человека проходит через несколько четко обозначенных фаз на протяжении жизни, а ключевые поворотные моменты происходят в 9, 32, 66 и 83 года, пишет BBC News.

Авторы исследования надеются, что знания о состоянии мозга на каждом из этих этапов помогут лучше понять причины психических расстройств и деменции.

В научной работе принимали участие около 4 тысяч человек до 90 лет. Ученые просканировали их головной мозг, чтобы установить, как работают связи между их мозговыми клетками.

Исследователи из Кембриджа пришли к выводу, что мозг остается в фазе юности, пока ему не исполнится около 30 лет — именно этот возраст принято считать пиком расцвета человеческого организма.

Как считают специалисты, результаты нового исследования позволят понять, почему риски психических расстройств и деменции меняются в разные периоды жизни.

По мере приобретения новых знаний и опыта мозг постоянно меняется. Но исследование показывает, что это не один плавный процесс, проходящий от рождения до смерти.

Вместо этого существуют пять фаз работы мозга:

  • детство — от рождения до 9 лет;
  • юношеский период — с 9 до 32 лет;
  • взрослость — с 32 до 66 лет;
  • раннее старение — с 66 до 83 лет;
  • позднее старение — с 83 лет и далее.
