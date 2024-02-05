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Техноблог

Honor запустила смартфон в стратосферу, чтобы испытать новый аккумулятор

Китайская компания Honor рассказала об испытаниях новой батареи для смартфона Magic6 Pro. Об этом говорится в пресс-релизе фирмы.

Специалисты отметили, что при разработке девайса использовали технологию производства аккумуляторов с кремний-углеродным анодом вместо традиционного графита. Благодаря этому аппарат дольше работает при минусовых температурах.

Чтобы доказать устойчивость кремний-углеродного аккумулятора, Honor запустила смартфон Magic6 в стратосферу. Полет продлился около двух часов, и за это время полный заряд аккумулятора снизился только до 86 процентов.

В компании добавили, что кремниевый анод обеспечивает плотность мощности в 10 раз большую, чем графитовый, однако он также увеличивается в объеме до 300 процентов, что небезопасно. Поэтому инженеры Honor использовали кремний-углеродный анод, чтобы компенсировать недостатки материалов. Также благодаря новому чипу Power Enhanced Chip Honor E1 аккумулятор устройства может заряжаться с мощностью до 80 ватт.

Возможности Magic6 Pro работать при отрицательной температуре оценил известный YouTube-блогер под ником PhoneBuff. Автор поместил аппарат в камеру с температурой -20 градусов и запустил воспроизведение видео — устройство проработало 13 часов и 7 минут.

Флагман от Honor будет надежно работать, например, в горах и в других ситуациях, где у обычных гаджетов возникают проблемы из-за холода.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/285882/
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