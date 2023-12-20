Новые смартфоны Sony Xperia Pro получат ручную регулировку объектива. Сообщение о новинке появилось на портале Weibo.

Один из китайских инсайдеров разместил пост, в котором рассказал об ожидаемом в скором времени смартфоне Sony Xperia Pro. По его словам, гаджет получит настоящую ручную регулировку настроек объектива с помощью кольца на задней панели. Заодно источник рассказал, какие конкретно параметры можно будет изменить с его помощью.

Задняя панель преемника Sony Xperia Pro-I сохранит дизайн предшественника, но его основной объектив будет обрамлен вращающимся кольцом, с помощью которого можно будет настраивать диафрагму, зум и фокусировку камеры.

«Я видел дизайн новой серии Pro. Основную камеру окружает кольцо, оно разделяет главный, сверхширокоугольный и перископический модули. Также с его помощью можно вручную регулировать диафрагму, фокусировку и зум», — сообщил инсайдер.

Официальный релиз смартфона, как ожидается, состоится в 2024 году.