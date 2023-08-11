Новые складные смартфоны Samsung поставили рекорд по продажам

Один миллион пользователей приобрели складные смартфоны Samsung Galaxy Z Flip5 и Fold5. Об этом сообщает издание GSM Arena со ссылкой на источники.

По информации инсайдеров, Samsung удалось собрать больше миллиона предзаказов на продажу новых складных флагманов. Авторы отметили, что корпорация смогла добиться такого результата за неделю — предзаказы на модели на родине Samsung открыли 1 августа.

Также Samsung удалось поставить рекорд. В 2022 году компания смогла принять 970 тысяч предзаказов на модели Galaxy Z Flip4 и Fold4. Чаще всего пользователи приобретали Galaxy Z Flip5 — на долю раскладушки пришлось 70 процентов заказов.

На более доступный девайс Galaxy Z Flip5 собрали 714 тысяч заказов, на Galaxy Z Fold5 — 306 тысяч единиц.

«Мы можем понять, почему пользователи выбирают Galaxy Z Flip5 — у него больший экран, который гораздо удобнее в использовании, чем любой из его предшественников», — объяснили популярность девайса в GSM Arena.