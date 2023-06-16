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Техноблог

WhatsApp добавит функцию пользования несколькими аккаунтами на одном устройстве

WhatsApp добавит возможность пользоваться несколькими аккаунтами на одном устройстве. Разработчики популярного мессенджера планируют добавить возможность подключаться сразу к нескольким аккаунтам с одного устройства. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

Нововведение обнаружили в бета-версии WhatsApp под номером 2.23.13.5 для устройств на базе Android. Благодаря новой возможности пользователи мессенджера смогут заходить в два аккаунта и более на одном устройстве. Для этого в приложении появится меню, нажав на которое можно будет выбрать необходимый профиль.

«Эта функция упростит управление несколькими учетными записями. Вместо того чтобы устанавливать и настраивать WhatsApp отдельно на каждом устройстве, пользователи могут получать доступ к своим различным аккаунтам и переключаться между ними с помощью одного приложения на основном устройстве», — рассказали специалисты.

Когда новая возможность станет доступна для всех пользователей мессенджера, не уточняется.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/268303/
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