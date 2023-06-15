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Техноблог

Toyota запустит линейку электромобилей c запасом хода в 1 тысячу километров

Toyota в 2026 году запустит линейку электромобилей c запасом хода в 1 тысячу километров. Компания Toyota Motor представила дорожную карту внедрения высоких технологий для увеличения дальности пробега, улучшения показателей эффективности и сокращения стоимости электромобилей во второй половине текущего десятилетия. Сообщение размещено на сайте компании.

В 2026 году появятся более емкие аккумуляторы, позволяющие на одной зарядке проехать 1 тысячу километров. При этом время зарядки будет составлять до 20 минут, а стоимость электромобилей с таким аккумулятором будет на 20 процентов ниже.

Кроме того, Toyota Motor заявила о готовности перейти от этапа разработки к производству твердотельных аккумуляторов, которые способны быстрее заряжаться и обеспечивать более длительную эксплуатацию электромобиля, чем используемые сейчас литий-ионные.

Ожидается, что производитель начнет продавать электромобили с такими аккумуляторами в 2027–2028 годах. В 2026-м или 2027 году японская компания обещает также выпустить более бюджетные литий-железо-фосфатные аккумуляторы, что позволит на 20 процентов увеличить пробег на одной зарядке и на 40 процентов снизить стоимость электромобиля.

Toyota Motor также в сотрудничестве с Mitsubishi Heavy Industries работает над улучшением аэродинамики электромобилей.

Акции компании отреагировали на это заявление ростом на 5 процентов.  
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/268131/
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