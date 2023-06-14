Новый руководитель Twitter заявила о намерении построить Twitter 2.0

Новый CEO Twitter Линда Яккарино в первом письме сотрудникам заявила, что цель Twitter — стать «самым точным и оперативным источником информации в мире». Она добавила, что компания нуждается в изменениях. Об этом сообщает The Verge.

В письме под названием «Строим Twitter 2.0 вместе» Линда Яккарино повторила цель своего шефа Илона Маска — сделать компанию «цифровой городской площадкой». Главной задачей нового главы компании станет восстановление рекламного бизнеса Twitter, который рухнул после прихода Илона Маска, пишет издание.

«От освоения космоса до электромобилей — Илон знал, что эти отрасли нуждаются в трансформации, и он сделал это. В последнее время становится все более очевидным, что цифровая городская площадь нуждается в преобразовании, чтобы двигать цивилизацию вперед через неограниченный обмен информацией и открытый диалог о значимых вещах. Twitter ставит перед собой задачу стать самым точным источником информации в режиме реального времени и глобальной городской площадью для общения. Мы на пороге того, чтобы войти в историю, и это не пустое обещание. Это наша реальность.

Ответственность за успех Twitter 2.0 лежит на нас. Нам нужно мыслить масштабно. Нам нужно трансформироваться. Нам нужно сделать это всем вместе. И мы можем сделать все это, начав с первых принципов — подвергая сомнению наши предположения и создавая новое с нуля», — сказала Линда Яккарино.

Напомним, в октябре 2022 года Илон Маск купил Twitter за $44 миллиарда и сразу же уволил нескольких руководителей и сотни сотрудников. Искать нового гендиректора он начал в конце 2022-го. Примерно тогда же Илон Маск спросил подписчиков, стоит ли ему уйти с поста главы соцсети, — за его уход проголосовало большинство.