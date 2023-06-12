Четырнадцатилетнего мальчика пригласили на работу в космическую компанию SpaceX

В космическую компанию SpaceX на работу на позицию инженера-программиста пригласили Кайрана Квази. Ему 14 лет, сообщает газета Los Angeles Times.

Фото Los Angeles Times. В космическую компанию SpaceX на работу на позицию инженера-программиста пригласили Кайрана Квази. Ему 14 лет

«Я присоединюсь к самой крутой компании на планете в качестве инженера-программиста в команду Starlink. Одна из редких компаний, которые не использовали мой возраст в качестве устаревшего показателя зрелости и уровня способностей», — отметил выпускник колледжа.

Кайрана Квази окончил инженерную школу университета Санта-Клары, став самым молодым выпускником в истории учебного заведения. Подросток планирует переехать из Калифорнии в город Редмонд штата Вашингтон на северо-западе США вместе со своей матерью.

При этом он остался доволен обучением в университете. «Я думаю, что мои студенческие годы были самыми счастливыми годами в моей жизни, потому что у меня было много свободы», — сказал мальчик.

По словам журналистов, в детском саду вундеркинд рассказывал другим детям и учителям о новостях, которые слышал по радио. В возрасте девяти лет Кайрана Квази прошел стажировку в Intel Labs в качестве научного сотрудника по исследованию искусственного интеллекта, а к 11 годам перевелся в университет Санта-Клары, чтобы изучать информатику и инженерию.

Глава SpaceX Илон Маск пока никак не прокомментировал решение компании о назначении подростка на позицию инженера-программиста.