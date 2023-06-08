Lexus опубликовал фото новых моделей GX и TX в преддверии дебюта

Lexus сегодня покажет кроссовер TX и внедорожник GX нового поколения. Корпорация предоставила фото новых моделей в преддверии дебюта.

На фото передняя часть GX нового поколения, снятого в движении, частично скрыта брызгами из лужи. Тем не менее видно, что автопроизводитель отказался от большого количества хромированных деталей в отделке. Кузовные панели автомобиля стали более угловатыми. На опубликованном ранее снимке видно, что дверь багажника GX получила поперечную светящуюся полосу.

Также компания подготовила к выходу на рынок большой кроссовер TX. Как ожидается, машина будет базироваться на платформе недавно представленного кроссовера Grand Highlander, премьера которого состоялась в США.

В отличие от GX, форма кузова TX более округлая. Также на фото заметна светодиодная L-образная оптика.

Подробностей о технической составляющей двух новых моделей автопроизводитель не приводит.