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Техноблог

Марсоход «Чжужун» нашел на Марсе следы потоков соленой воды

Планетологи из Института геологии и геофизики Китайской академии наук выявили следы соленой воды на поверхности Марса возрастом от 0,4 до 1,4 миллиона лет. Об этом сообщает журнал Science Advances.

По данным издания, исследование провели на равнине Утопия. Марсоход «Чжужун» воспользовался камерой и спектрометром, с помощью которых получилось найти дюны, покрытые гидратированными минералами.

Science Advances
Фото Science Advances

Космический аппарат определил несколько дюн с серповидной морфологией. На их поверхности зафиксировались яркие области и следы агломерации песчинок. Анализ продемонстрировал содержание гидратированных сульфатов, гидратированного кремнезема, а также минералов на основе трехвалентного оксида железа и хлоридов.

По мнению специалистов, это указывает на то, что миллионы лет назад на Марсе текла соленая вода, появившаяся при таянии инея или снега. Данная информация открывает множество перспектив для понимания истории и даже возможного существования жизни на Красной планете.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/264594/
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