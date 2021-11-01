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Техноблог

В России изобрели прибор для проверки скрытых дефектов автомобилей с пробегом

Российские инженеры разработали прибор, который может обнаружить дефекты, оставшиеся после аварии у легковых автомобилей. Об этом сообщает max-cars.ru.

Устройство способно распознавать последствия удара или деформации кузова у авто. Также оно может «анализировать ремонтную историю» машины. Система состоит из двух камер для мониторинга, подсветки, преобразователя сигналов, блоков управления и оценки, а также компьютера для обработки полученных данных.

Прибор оказывает импульсное воздействие тепловизором на поверхность детали. Это помогает выявить неоднородности тепловых полей и обнаружить скрытые повреждения и деформации.

Разработчики уверены, что устройство будет популярно у автосервисов, дилерских центров, станций технического обслуживания. Оно поможет снизить риск покупки плохой машины с пробегом.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/212362/
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