В России изобрели прибор для проверки скрытых дефектов автомобилей с пробегом

Российские инженеры разработали прибор, который может обнаружить дефекты, оставшиеся после аварии у легковых автомобилей. Об этом сообщает max-cars.ru.

Устройство способно распознавать последствия удара или деформации кузова у авто. Также оно может «анализировать ремонтную историю» машины. Система состоит из двух камер для мониторинга, подсветки, преобразователя сигналов, блоков управления и оценки, а также компьютера для обработки полученных данных.

Прибор оказывает импульсное воздействие тепловизором на поверхность детали. Это помогает выявить неоднородности тепловых полей и обнаружить скрытые повреждения и деформации.

Разработчики уверены, что устройство будет популярно у автосервисов, дилерских центров, станций технического обслуживания. Оно поможет снизить риск покупки плохой машины с пробегом.