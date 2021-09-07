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Техноблог

WhatsApp добавит новую функцию конфиденциальности

Компания WhatsApp собирается внести серьезные изменения в настройки конфиденциальности. Они дадут пользователям больше возможностей дозировать личную информацию.

В частности, можно будет скрывать свой статус от конкретного контакта.

Пользователь сможет контролировать, кто видит информацию из его профиля. Так, можно будет скрыть время своего последнего посещения мессенджера от нескольких контактов, не отключая его полностью. Если закрыть «Последний визит» для отдельных людей, то их данные также станут недоступными.

Функция будет доступна как на Android, так и на iOS.

В будущем новую функцию распространят на отображение фотографии и информации профиля. Ожидается, что опция будет официально анонсирована в одном из ближайших обновлений WhatsApp.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/206319/
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