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Техноблог

Компания Apple намерена произвести свой автомобиль в 2024 году

Компания Apple намерена начать производство своего первого автомобиля в 2024 году. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

Apple уже ведет переговоры с азиатскими автопроизводителями и поставщиками компонентов. В качестве примера инсайдеры назвали LG Electronics и SK Group.

2024-й фигурировал в отчетах инсайдеров и ранее. В апреле аналитик Wedbush Дэниел Айвс заявил, что первый автомобиль Apple вряд ли выйдет ранее чем через два года.

По его мнению, к 2024-му корпорация будет вынуждена сделать информацию о проекте публичной, чтобы заложить основу для Apple Car.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/205993/
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