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Техноблог

Эксперты составили рейтинг производительности Android-смартфонов за август

Создатели тестового пакета AnTuTu опубликовали рейтинг производительности Android-смартфонов за август.

Эксперты отмечают, что, несмотря на запуск смартфонов на новейшей платформе Qualcomm Snapdragon 888 Plus, первое место в рейтинге занимает смартфон, построенный на базовом процессоре Snapdragon 888.

antutu.com
Фото antutu.com

Лидирующую позицию в рейтинге по-прежнему занимает игровой флагманский смартфон Xiaomi Black Shark 4 Pro, в основу которого положен чипсет Snapdragon 888. Аппарат набирает 864 тысячи 614 баллов.

Второе место за смартфоном iQOO 8 Pro (846 тысяч 351 балл), построенном на новейшей платформе Snapdragon 888 Plus.

Тройку лидеров замыкает геймерский смартфон ZTE Nubia RedMagic 6 Pro на базе SoC Snapdragon 888, его результат — 829 тысяч 331 балл.

Устройство iQOO 8 попало на четвертое место, набрав 821 тысячу 963 балла. Топ-5 замыкает флагман OnePlus 9 Pro с результатом 820 тысяч 950 баллов.

Далее в списке идут Oppo Find X3 Pro (811 тысяч 726 баллов), OnePlus 9 (809 тысяч 801 балл), Realme GT (806 тысяч 588 баллов).

Девятое место досталось еще одному смартфону на базе Snapdragon 888 Plus — Xiaomi MIX 4, который набрал 806 тысяч 58 баллов. На десятой строчке разместился флагман Vivo X60 Pro+, набравший 804 тысячи 203 балла.

Ожидается, что в ближайшие месяцы рейтинг флагманских устройств может существенно измениться, поскольку на подходе новые смартфоны на базе Snapdragon 888 Plus, в числе которых и игровые.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/205813/
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