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Техноблог

Основатель Telegram раскритиковал Apple и Google за цензуру

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал компании Apple и Google за цензуру информации и мобильных приложений. Об этом он написал в своем канале.

«Сегодня Apple и Google подвергают цензуре информацию и приложения на наших телефонах, в то время как Visa и Mastercard ограничивают количество товаров и услуг, за которые мы можем платить. Каждый год мы уступаем больше власти и контроля над своей жизнью горстке безответственных руководителей корпораций, которых мы не выбирали», — отметил Павел Дуров.

Он назвал мобильные телефоны «устройствами слежения» и указал на то, что их носят с собой большинство людей. Павел Дуров также подверг корпорации критике за использование личных данных для таргетинга некачественного контента.

Ранее он описал неожиданное последствие цензуры в интернете. «Вместо того чтобы положить конец неправильным идеям, цензура часто затрудняет борьбу с ними. Вот почему распространение правды всегда будет более эффективной стратегией, чем цензура», — заявил Павел Дуров.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/205750/
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