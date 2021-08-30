20:26
USD 84.70
EUR 99.53
RUB 1.14
Техноблог

«Лаборатория Касперского» об Android-вирусах для автоматической кражи денег

Ведущий исследователь мобильных угроз в «Лаборатории Касперского» Виктор Чебышев рассказал о появлении вирусов Android-троянцев. Вредоносные программы автоматически взаимодействуют с банковскими приложениями. Об этом сообщает iz.ru.

Проникая на смартфон, вирус делает так, что пользователь открывает приложение того или иного финансового учреждения и авторизуется в нем. Далее Android-троянец автоматически нажимает необходимые для денежного перевода кнопки. Все происходит очень быстро. Хозяин средств по визуальным признакам ничего заподозрить не может.

Создатели такого программного обеспечения тщательно исследуют структуру целевого банковского приложения. Преступники узнают о кнопке «Войти» в приложении и в каком месте экрана она расположена. Мошенники в курсе того, что после нажатия на «Войти» появляются поля для ввода логина и пароля, а следом и кнопка перевода денежных средств.

На основе этих сведений киберпреступники создают вирус. Последний использует документированные возможности Android в своих целях. Речь идет о так называемых специальных возможностях, позволяющих троянцу автоматически прокликивать кнопки в банковском приложении.

Специалистам «Лаборатории Касперского» пока известен лишь один случай распространения такого Android-троянца. По словам Виктора Чебышева, в будущем подобных вредоносных программ будет больше. Они крайне удобны для киберпреступников.

Новый вирус быстро адаптируется к банковским приложениям. Банки не сразу начнут с ним активно бороться. Сервисная модель распространения самая популярная среди банковских троянцев на Android. По ней вредоносное программное обеспечение перестает быть эксклюзивом. В «темном» интернете его может приобрести любой желающий.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/205570/
просмотров: 329
Версия для печати
Материалы по теме
Компания Samsung сможет блокировать телевизоры по всему миру
Китайская компания Xiaomi отказывается от бренда Mi
Honor запустит смартфоны по всему миру с поддержкой Google Mobile Services
WhatsApp представил функцию переноса чатов с iOS на Android
Прочнее, чем алмаз. В Китае создан самый твердый и прочный в мире материал
Китайская компания Mony представила самый маленький в мире смартфон
Опубликован обновленный рейтинг смартфонов. Кто в лидерах
Рынок смартфонов: кто показал рост и спад во втором квартале 2021 года
Ученые КНР создали алгоритм, предсказывающий теракт за неделю до его совершения
Realme представит смартфон с беспроводной магнитной зарядкой
Популярные новости
Компания Samsung сможет блокировать телевизоры по&nbsp;всему миру Компания Samsung сможет блокировать телевизоры по всему миру
Бизнес
Билеты на&nbsp;матч Кыргызстан&nbsp;&mdash; Палестина уже в&nbsp;продаже Билеты на матч Кыргызстан — Палестина уже в продаже
MegaCom: Работаем на&nbsp;благо родины! MegaCom: Работаем на благо родины!
О! подготовил сразу несколько акций ко&nbsp;Дню независимости! О! подготовил сразу несколько акций ко Дню независимости!
Акция ко&nbsp;Дню независимости! Скидки 30&nbsp;процентов на&nbsp;премиальные номера MegaCom Акция ко Дню независимости! Скидки 30 процентов на премиальные номера MegaCom
30 августа, понедельник
20:01
Еще один телефонный разговор Садыра Жапарова: с главой Узбекистана Еще один телефонный разговор Садыра Жапарова: с главой...
19:58
Садыр Жапаров совершит визит в Королевство Бельгия
19:53
День независимости. В Бишкеке будут перекрыты некоторые улицы
19:49
«Лаборатория Касперского» об Android-вирусах для автоматической кражи денег
19:06
За последнюю неделю после заражения коронавирусом умерли 35 человек