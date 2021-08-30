«Лаборатория Касперского» об Android-вирусах для автоматической кражи денег

Ведущий исследователь мобильных угроз в «Лаборатории Касперского» Виктор Чебышев рассказал о появлении вирусов Android-троянцев. Вредоносные программы автоматически взаимодействуют с банковскими приложениями. Об этом сообщает iz.ru.

Проникая на смартфон, вирус делает так, что пользователь открывает приложение того или иного финансового учреждения и авторизуется в нем. Далее Android-троянец автоматически нажимает необходимые для денежного перевода кнопки. Все происходит очень быстро. Хозяин средств по визуальным признакам ничего заподозрить не может.

Создатели такого программного обеспечения тщательно исследуют структуру целевого банковского приложения. Преступники узнают о кнопке «Войти» в приложении и в каком месте экрана она расположена. Мошенники в курсе того, что после нажатия на «Войти» появляются поля для ввода логина и пароля, а следом и кнопка перевода денежных средств.

На основе этих сведений киберпреступники создают вирус. Последний использует документированные возможности Android в своих целях. Речь идет о так называемых специальных возможностях, позволяющих троянцу автоматически прокликивать кнопки в банковском приложении.

Специалистам «Лаборатории Касперского» пока известен лишь один случай распространения такого Android-троянца. По словам Виктора Чебышева, в будущем подобных вредоносных программ будет больше. Они крайне удобны для киберпреступников.

Новый вирус быстро адаптируется к банковским приложениям. Банки не сразу начнут с ним активно бороться. Сервисная модель распространения самая популярная среди банковских троянцев на Android. По ней вредоносное программное обеспечение перестает быть эксклюзивом. В «темном» интернете его может приобрести любой желающий.