ClubHouse обвинили в утечке 3,8 миллиарда телефонных номеров. Жертвами слива стали не только пользователи, но и люди из их списка контактов.

Марк Рюф, являющийся экспертом по цифровой безопасности и защите данных, обвинил мессенджер ClubHouse в утечке 3,8 миллиарда телефонных номеров. Своим мнением швейцарский специалист поделился у себя в Twitter.

Известно, что Марк Рюф наткнулся на пост одного из хакеров, размещенных в даркнете. В нем имелась база телефонных номеров, выставленная на продажу.

Для демонстрации содержания базы данных преступник опубликовал около 83,5 миллиона телефонных номеров, принадлежавших пользователям ClubHouse из Японии. Хакер отметил, что предложение является эксклюзивным и телефонные номера будут проданы только одному покупателю.

Отмечается, что жертвами слива стали не только сами пользователи приложения, но и люди из их списка контактов. Это связано с тем, что во время регистрации Clubhouse запрашивает доступ к контактам на смартфоне и осуществляет контроль за ними в режиме реального времени.

Напомним, что Clbhouse — это набирающая обороты социальная сеть голосовых сообщений, запущенная в начале 2021 года. До недавнего времени регистрация в сервисе была доступной лишь по приглашениям. Clubhouse открыла доступ для всех желающих пользователей без приглашений. Ранее зарегистрироваться в соцсети можно было только по приглашению.