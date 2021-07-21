Ученые разработали самовосстанавливающийся материал для экранов смартфонов

Группа ученых Индийского института научного образования исследований в Калькутте (IISER) и Индийского института технологий в Харагпуре создала прозрачный регенерирующий материал. Он является самым твердым из всех, которые обладают функцией восстановления.

Ученые использовали пьезоэлектрический органический материал, который способен преобразовывать механическую энергию в электрическую и наоборот. Во внутренней структуре образуются иглоподобные кристаллы длиной около 2 миллиметров и шириной порядка 0,2 миллиметра. В ходе экспериментов выяснилось, что их особое молекулярное строение обладает большой силой притяжения, которая буквально может «склеивать» две поврежденные половинки между собой.

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С помощью иглы исследователи царапали прототип, создавая на нем трещины различной глубины. Они исчезали сами собой спустя несколько секунд. Отмечается, что такой материал в десять раз прочнее существующих аналогов.

Профессор химии IISER Малла Редди отметила, что созданный учеными материал имеет кристаллическую, хорошо упорядоченную внутреннюю структуру. Авторы научного исследования уверены, что с его помощью можно будет дополнять конструкции современных смартфонов, планшетов, смарт-часов и других гаджетов.

После падения устройств трещины «стянутся» сами собой. Материал не требует специальной температурной или химической обработки, как его аналоги. Кроме того, он обладает отличными оптическими свойствами.