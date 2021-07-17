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Техноблог

Xiaomi впервые обошла Apple на мировом рынке смартфонов

Китайский бренд Xiaomi впервые занял второе место на мировом рынке смартфонов, опередив Apple. Об этом стало известно из доклада, распространенного аналитической компанией Canalys.

По ее данным, по итогам второго квартала 2021 года доля Xiaomi на рынке возросла до 17 процентов при наращивании поставок на 83 процента. Доля же Apple за данный период составила 14 процентов, а поставки ее продукции увеличились всего на 1 процент.

Первую строчку в этом списке занял южнокорейский гигант Samsung, контролирующий 19 процентов рынка (прирост поставок на 15 процентов).

В пятерку лидеров также вошли китайские бренды Vivo и Oppo — доля по 10 процентов (рост на 28 процентов и 27 процентов соответственно).

«В сравнении с Samsung и Apple средняя цена на смартфоны Xiaomi ниже примерно на 40 и 75 процентов соответственно», — отметил эксперт Canalys Бэн Стентон.

На этом фоне акции Xiaomi в ходе вчерашних утренних торгов на Гонконгской фондовой бирже подскочили на 4,82 процента, до 28,25 гонконгского доллара за бумагу ($3,64).

Высокотехнологичная корпорация Xiaomi основана в апреле 2010 года со штаб-квартирой в Пекине. В конце декабря 2020 года ее рыночная капитализация впервые превысила отметку $100 миллиардов.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/201414/
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